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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall bei Lasbek

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

04.08.2026 | Kreis Stormarn | 03.08.2026 - L90 / Lasbek

Gestern Abend ereignete sich auf der L90 bei Lasbek ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Zwei Personen erlitten leichte, der Motorradfahrer sogar lebensgefährliche Verletzungen.

Am 03.08.2026 gegen 18:35 Uhr soll ein 34-jähriger Deutscher aus dem Kreis Stormarn mit einem PKW der Marke Mazda die Straße Steindamm (L90) aus Richtung Lasbek kommend in Fahrtrichtung Barkhorst befahren haben. In genau entgegengesetzter Richtung soll zeitgleich ein 52-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Segeberg mit seiner Maschine der Marke BMW auf der L90 unterwegs gewesen sein. Der Mazda-Fahrer habe beabsichtigt, nach links in die Straße Waldkoppel abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Krad-Fahrer, welcher daraufhin von seiner BMW geschleudert wurde und schwere Verletzungen erlitt. Eine mögliche Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt, die mitfahrenden Kinder zogen sich leichte Verletzungen zu.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zogen die Beamten auf Anordnung dieser einen DEKRA-Sachverständigen hinzu, welcher die Unfallstelle begutachtete. Die Fahrbahn war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt und konnte erst gegen 22:15 Uhr wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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