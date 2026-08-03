Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Ammersbek gesucht

Ratzeburg (ots)

03.08.2026 | Kreis Stormarn | 01.08.2026 - Ammersbek

In der Nacht von Freitag zu Samstag sollen Einbrecher ein Doppelhaus in Ammersbek angegangen haben. Nachdem sie aus einer Doppelhaushälfte diverse Wertsachen entwendet haben sollen, seien sie unerkannt entkommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am 01.08.2026 zwischen circa 01:30 Uhr und 03:30 Uhr sollen unbekannte Tatverdächtige während der Abwesenheit der Bewohner gewaltsam in eine Wohneinheit eines Doppelhauses in der Straße Fichtenweg in Ammersbek eingedrungen sein. Nachdem diese die Räumlichkeiten durchwühlt hätten, seien sie mit dem Stehlgut in Form von diversen Wertgegenständen unerkannt entkommen. Auch in die direkt angrenzende Doppelhaushälfte sollen sie versucht haben, einzudringen. Dies gelang augenscheinlich jedoch nicht. Die genaue Höhe des entstandenen Sach- und Stehlgutschadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im Nahbereich Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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