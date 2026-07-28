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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 207 bei Fredeburg
Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

28.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 27.07.2026 - B 207 / Fredeburg

Montagvormittag kam es auf der B 207 bei Fredeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Kleinwagen und einem LKW. Eine Person verstarb an der Unfallstelle, zwei weitere erlitten schwere Verletzungen.

Wir berichteten dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6322439

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich direkt hinter dem beteiligten LKW ein Auto befunden haben soll, dessen Fahrer oder Fahrerin möglicherweise wichtige Angaben zum Unfallhergang machen könnte. Nähere Informationen zu diesem Fahrzeug sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet den genannten möglichen Zeugen sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die eventuell sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizei Ratzeburg telefonisch unter 04541/8090 oder per Mail über ratzeburg.pr@polizei.landsh.de zu melden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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