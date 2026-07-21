PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto von Abschlepper gefallen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person verursacht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend fiel in Weinheim während der Fahrt ein Auto von einem Abschleppfahrzeug und verursachte einen Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 23-jähriger Mann war gegen 20:00 Uhr mit seinem Abschleppfahrzeug in der Mannheimer Straße unterwegs und musste an der Ampel in Höhe des Hallenbades wegen Rotlichts anhalten. Als er bei Grünlicht wieder anfuhr, löste sich des auf der Ladefläche stehende VW Golf und rollte auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer konnte mit seinem Fahrzeug noch ausweichen. Dem dahinter befindlichen 19-jährigen BMW-Fahrer gelang dies nicht mehr und es kam zum Zusammenstoß mit dem vom Abschlepper gerollten VW.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrer des BMW leichte Verletzungen, die durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt wurden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 14:24

    POL-MA: Heidelberg: Schon am Morgen betrunken mit dem Auto unterwegs

    Mannheim (ots) - Schon am Morgen war am Montag ein 50-jähriger Mann betrunken mit dem Auto im Heidelberger Stadtteil Boxberg unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 9:45 Uhr auf, als er an einer Tankstelle in der Straße Am Götzenberg in sein Auto stieg und losfuhr. Beim Laufen schwankte der Mann deutlich. Die Beamten wendeten daraufhin ihr Fahrzeug und ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 14:24

    POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Person leicht verletzt

    Heidelberg (ots) - Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen am Sonntagabend auf der L 598 bei Heidelberg. Ein 62-jähriger Mann war gegen 18:00 Uhr mit seinem Mercedes SUV auf der L 598 von Heidelberg in Richtung Sandhausen unterwegs. Als ein ihm vorausfahrender Verkehrsteilnehmer mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren