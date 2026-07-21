Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto von Abschlepper gefallen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person verursacht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend fiel in Weinheim während der Fahrt ein Auto von einem Abschleppfahrzeug und verursachte einen Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 23-jähriger Mann war gegen 20:00 Uhr mit seinem Abschleppfahrzeug in der Mannheimer Straße unterwegs und musste an der Ampel in Höhe des Hallenbades wegen Rotlichts anhalten. Als er bei Grünlicht wieder anfuhr, löste sich des auf der Ladefläche stehende VW Golf und rollte auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer konnte mit seinem Fahrzeug noch ausweichen. Dem dahinter befindlichen 19-jährigen BMW-Fahrer gelang dies nicht mehr und es kam zum Zusammenstoß mit dem vom Abschlepper gerollten VW.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrer des BMW leichte Verletzungen, die durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt wurden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell