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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Großhansdorf gesucht

Ratzeburg (ots)

28.07.2026 | Kreis Stormarn | 26.07.2026 - Großhansdorf

In der Nacht von Samstag zu Sonntag soll es in Großhansdorf zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise.

Am 26.07.2026 gegen kurz nach 03:00 Uhr sollen sich laut Zeugenangaben mindestens zwei Unbekannte auf einem Grundstück im Kastanienweg in Großhansdorf aufgehalten haben. Dies kam einer Anwohnerin verdächtig vor und sie verständigte die Polizei. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte stellten am Wohnhaus mögliche Einbruchspuren fest, die Tatverdächtigen seien nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht in das Objekt gelangt. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten die flüchtigen Tatverdächtigen nicht antreffen, sodass diese bislang nicht identifiziert werden konnten.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun weitere Zeugen, die am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Nahbereich möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

 
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