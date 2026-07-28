Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 207 bei Fredeburg

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

28.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 27.07.2026 - B 207 / Fredeburg

Montagvormittag kam es auf der B 207 bei Fredeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Kleinwagen und einem LKW. Eine Person verstarb an der Unfallstelle, zwei weitere erlitten schwere Verletzungen.

Am 27.07.2026 gegen kurz nach 10:00 Uhr ereignete sich auf der B 207 zwischen Ratzeburg und Mölln ein schwerer Verkehrsunfall. Der 46-jährige Fahrer eines LKW aus dem Kreis Nordwestmecklenburg soll die B 207 aus Richtung Ratzeburg kommend in Richtung Mölln befahren haben. In genau entgegengesetzter Richtung sei ein 76-jähriger Deutscher aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem VW Polo unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Kleinwagenfahrer im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, wo er mit dem entgegenkommenden Kleinlaster kollidierte. Der Polo-Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Seine ebenfalls aus dem Kreis Herzogtum- Lauenburg stammende 81-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Eine mögliche Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Der LKW-Fahrer erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte schätzungsweise im oberen fünfstelligen Bereich liegen.

Ein Unfallsachverständiger der DEKRA begutachtete die Unfallstelle. Nach der Freigabe durch den Gutachter beschlagnahmten die Beamten den Leichnam des Verstorbenen.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie der Notfallseelsorge waren im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn vollgesperrt und konnte erst gegen 15:30 Uhr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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