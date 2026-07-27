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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen gesucht: Diebstahl von Spiegelgläsern mehrerer Autos

Ratzeburg (ots)

27.07.2026 | Kreis Stormarn | 25./26.07.2026 - Glinde

Am vergangenen Wochenende sei es in Glinde gleich in mehreren Fällen zum Diebstahl von Kraftfahrzeug-Spiegelgläsern gekommen. Die Polizei ermittelt und sucht mögliche Zeugen.

Zwischen dem 25. und 26.07.2026 sollen Unbekannte in Glinde bei mindestens sieben geparkten Autos die Spiegelgläser der Außenspiegel entwendet haben. Betroffen sind nach derzeitigem Kenntnisstand die Straßen Am Bogen, Am Sportplatz, Mühlenstraße, Schrödersweg und Rödenbrooksweg sowie Autos der Marken Audi, BMW und Mercedes-Benz. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen, die am Wochenende in Glinde im Bereich der genannten Straßen Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek telefonisch unter 040/7277070 sowie per Mail über reinbek.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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