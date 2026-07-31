Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen für Auseinandersetzung am 18.07.2026 in Lauenburg gesucht

Ratzeburg (ots)

31.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 18.07.2026 - Lauenburg

Bereits Mitte Juli soll es in Lauenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Lauenburg gekommen sein, in deren Folge ein Mann im Krankenhaus versorgt werden musste. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall.

Am 18.07.2026 gegen 20:50 Uhr soll in der Straße Glüsinger Weg Ecke Am Sportplatz ein 46-jähriger Deutscher unter Zuhilfenahme eines metallischen Gegenstands auf einen 38-jährigen Mann eingeschlagen haben. Beide Männer stammen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Tatverdächtige nicht mehr vor Ort. Der 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Bis zum Eintreffen des Rettungswagens sollen mehrere Ersthelfer dem Mann zu Hilfe geeilt sein, unter diesen auch eine Frau und ein Mann, welche mit einem Fahrzeug vor Ort gewesen sein sollen. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein. Gesucht werden nun die genannten Ersthelfer mit dem PKW, da es sich bei diesen möglicherweise um wichtige Zeugen handeln könnte, welche unter Umständen erheblich zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können. Außerdem bittet die Polizei auch weitere mögliche Zeugen, sich umgehend bei der Polizei Lauenburg unter 04153/30710 oder per Mail über lauenburg.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell