Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Verletzte nach schwerem Unfall bei Siek

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

06.08.2026 | Kreis Stormarn | 05.08.2026 - L224 / Siek

Mittwochnachmittag kam es auf der L 224 zwischen Siek und Großensee im Kreis Stormarn zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, einer davon sogar lebensgefährlich.

Am 05.08.2026 gegen 16:00 Uhr soll eine 57-jährige Deutsche aus dem Kreis Stormarn beabsichtigt haben, mit ihrem PKW von einer Grundstückseinfahrt nach links auf die L224 in Fahrtrichtung Siek aufzufahren. Zeitgleich sei ein 78-jähriger Motorradfahrer auf der L224 aus Richtung Siek kommend in Richtung Großensee unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, infolgedessen der Motorradfahrer von seiner Maschine geschleudert wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Eine mögliche Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeug entstanden nach derzeitigem Kenntnisstand wirtschaftliche Totalschäden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft begutachtete auf Anordnung dieser ein DEKRA-Sachverständiger die Unfallstelle. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnamen musste die Fahrbahn vollgesperrt werden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

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