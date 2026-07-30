Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw mit Fahrer im Graben - Verursacher flüchtig

A9 Höhe Dittersdorf (ots)

Am Mittwochabend, den 29.07.2026, kam es gegen 19:00 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Mehrere Zeugen beobachteten, wie der Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes den mittleren von drei Fahrstreifen befuhr. Am Unfallkilometer 211,7 wechselte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Der Mercedesfahrer musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich der Mercedes mehrfach und blieb im angrenzenden Straßengraben liegen. Der Fahrer des Mercedes verletzte sich bei dem Verkehrsunfall und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt rechtswidrig fort.

Laut Zeugen soll es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen schwarzen VW Polo handeln.

Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden von circa 50.000 EUR.

Die Richtungsfahrbahn war in diesem Bereich für circa zwei Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen gegen den flüchtigen Fahrzeugführer wurden aufgenommen.

Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden von circa 50.000 EUR.

Die Richtungsfahrbahn war in diesem Bereich für circa zwei Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen gegen den flüchtigen Fahrzeugführer wurden aufgenommen.

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