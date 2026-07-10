Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Budenheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 17:50 Uhr kam es in der Mainzer Straße in Budenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte ein Autofahrer, von einem Grundstück auf die Mainzer Straße einzufahren. Zeitgleich befuhr ein Fahrradfahrer den Gehweg der Mainzer Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.

Durch die Kollision wurde der Fahrradfahrer von seinem Fahrrad geschleudert und leicht verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

An dem Pkw entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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