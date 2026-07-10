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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gefälschter Führerschein aufgeflogen

Mainz (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel den Einsatzkräften der Altstadtwache ein gefälschter bulgarischer Führerschein auf. Am Donnerstag gegen 23:50 Uhr kontrollierten die Beamten in der Rheinstraße ein Fahrzeug mit bulgarischer Zulassung und fünf Insassen.

Bei der Kontrolle des ebenfalls bulgarischen Fahrers kam den Kräften ein erster Verdacht auf, dass seine Fahrerlaubnis gefälscht sein könnte. Eine Überprüfung in den EDV-Systemen, sowie mittels einer Dokumentenlupe, bestätigte die Vermutung.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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