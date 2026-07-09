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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trunkenheit im Verkehr - über 3 Promille -

Mainz (ots)

Am Mittwochmorgen, 08.07.2026, gegen 09:50 Uhr meldete ein Zeuge, dass in der Isaac-Fulda-Allee in Mainz-Gonsenheim eine männliche Person schwankend zu ihrem Auto gelaufen und eingestiegen sei. Dann sei das Fahrzeug kurzzeitig weg gewesen, würde nun wieder dort stehen und die männliche Person darin schlafen. Beim Eintreffen der Streife schlief der Fahrer noch im Fahrzeug. Er wurde geweckt, und die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten bei ihm eine lallende Aussprache sowie deutlichen Alkoholgeruch. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass er das Fahrzeug zuvor geführt hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,27 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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