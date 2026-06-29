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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte Männer haben am Samstag (27.06.2026) in einem Club an der Hauptstätter Straße einen 28-Jährigen geschlagen und ihm 300 Euro geraubt. Der 28-Jährige befand sich gegen 07.50 Uhr in dem Club und sprach mit den drei Männern. Als diese erkannten, dass der 28-Jährige 300 Euro Bargeld bei sich hatte, schlug das Trio auf ihn ein und raubte ihm das Geld. Nachdem der 28-Jährige aus dem Lokal flüchtete, folgten ihm die drei und schlugen und traten weiter auf ihn ein. Danach flüchtete das Trio über den Josef-Hirn-Platz in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Rathaus. Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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