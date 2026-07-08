POL-PPMZ: Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.07.2026 10:29 Uhr

Mainz (ots) - Am Dienstag, 07.07.2026, gegen 13:00 Uhr, kam es im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 74 jährigen Mainzers. Zwei männliche Personen klingelten an seiner Wohnung und gaben an von einer Firma zu kommen und beauftragt worden zu sein um seinen Fernseher zu reparieren. Der 74 Jährige ließ die beiden Personen in seine Wohnung. Während der eine Täter mit dem ...

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