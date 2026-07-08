POL-PPMZ: Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.07.2026 10:29 Uhr
Mainz-Ebersheim (ots)
Der 37-jährige Mann der am 06.07.2026 in Mainz-Ebersheim aus einem Fenster gesprungen ist (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6308689), ist am 07.07.2026 im Krankenhaus verstorben. Durch die Kriminalpolizei wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.
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