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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.07.2026 10:29 Uhr

Mainz-Ebersheim (ots)

Der 37-jährige Mann der am 06.07.2026 in Mainz-Ebersheim aus einem Fenster gesprungen ist (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6308689), ist am 07.07.2026 im Krankenhaus verstorben. Durch die Kriminalpolizei wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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