Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Häusliche Gewalt - Frau rettet sich zu Nachbarn, Mann springt aus dem Fenster

Mainz-Ebersheim (ots)

Am Montagmorgen gegen 00:15 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Dresdener Straße in Mainz-Ebersheim zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Anwohner meldeten laute Schreie sowie Geräusche zerbrechender Gegenstände aus einer Wohnung.

Als die Einsatzkräfte die betreffende Wohnung erreichten, sprang ein 37-jähriger Mann aus einem Fenster im dritten Obergeschoss und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde nach einer Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte eine akute psychische Erkrankung des Mannes zu dem Geschehen beigetragen haben.

Der Mann steht im Verdacht, seine Ehefrau im Verlauf eines familiären Streits körperlich angegriffen und leicht verletzt zu haben. Zudem soll das gemeinsame Kleinkind im Zuge des Geschehens ebenfalls leichte Verletzungen erlitten haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte an einem Fenster gestanden und damit gedroht haben, aus diesem zu springen. Dies konnte durch seine Ehefrau zunächst verhindert werden.

Der Frau gelang es schließlich, gemeinsam mit den beiden Kindern in die Wohnung eines Nachbarn zu flüchten. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige zudem einen Nachbarn angegriffen sowie Sachschäden im Treppenhaus und an einem Fenster verursacht haben.

Alle Beteiligten wurden vor Ort durch Kriseninterventionskräfte psychologisch und medizinisch betreut.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts mehrerer Straftaten, unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung, dauern an.

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