Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Emsbüren (ots)

Am 07.05.2026 kam es gegen 12:15 Uhr im Bereich der Mendelstraße in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer die Lise-Meitner-Straße in Richtung Mendelstraße. Beim Linksabbiegen in die Mendelstraße übersah er offenbar einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Audi Q5, der von einem 42-jährigen Mann geführt wurde.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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