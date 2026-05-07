Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Radfahrerin sowie Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf der Meppener Straße gesucht

Geeste (ots)

Am 07.05.2026 kam es gegen 11:00 Uhr auf der Meppener Straße in Geeste zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 84-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta die Meppener Straße in Richtung "Am Rathaus" und wollte in Höhe der Hausnummer 9 nach rechts auf das Gelände eines Verbrauchermarktes auffahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer bislang unbekannten Radfahrerin, die den rechtsseitigen kombinierten Geh- und Radweg in gleicher Richtung befuhr.

Die Radfahrerin wurde anschließend von weiteren Personen mit einem Pkw vom Unfallort weggefahren. Ob sie verletzt wurde, ist derzeit unklar.

Die Polizei bittet insbesondere die beteiligte Radfahrerin sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/949115 zu melden.

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