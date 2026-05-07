Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Restaurantparkplatz (Wochentag angepasst)

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 05.05.2026, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 06.05.2026, 10:00 Uhr kam es am Mühlendamm in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein auf dem Parkplatz eines Restaurants abgestellter schwarzer Audi RS e-tron GT durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Vermutlich erfolgte die Beschädigung durch ein Fahrrad.

Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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