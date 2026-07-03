Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Abenheim (ots)

Die am 02.07.2026 ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung nach dem 14-jährigen Mädchen aus Abenheim wird zurückgenommen. Die Gesuchte konnte wohlbehalten in Heidelberg angetroffen werden.

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