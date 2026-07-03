POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Abenheim (ots)
Die am 02.07.2026 ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung nach dem 14-jährigen Mädchen aus Abenheim wird zurückgenommen. Die Gesuchte konnte wohlbehalten in Heidelberg angetroffen werden.
Wir bitten die Medien das veröffentlichte Bild zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle
Telefon: 06131 / 65-30022
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz
Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell