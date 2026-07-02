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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gefährliche Körperverletzung nach Streit um Hund - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Ein Streit um einen freilaufenden Hund ist am 27.06.2026 gegen 22:30 Uhr im Bereich der Wallstraße eskaliert. Dabei wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Männer verletzt.

Nach Eingang einer Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung mit zahlreichen beteiligten Personen entsandte die Polizei mehrere Streifen in die Mainzer Wallstraße.

Dort konnten die Einsatzkräfte drei Geschädigte sowie etwa 20 bis 30 weitere Personen in einem Innenhof antreffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die drei Personen mit ihrem Hund spazieren, als ihnen ein unangeleinter Hund aus dem Innenhof entgegenlief. Im weiteren Verlauf entwickelte sich mit den Hundehaltern zunächst eine verbale Auseinandersetzung über das Anleinen des Hundes. Diese eskalierte, nachdem sich weitere Personen aus dem Gebäude dem Geschehen anschlossen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sollen mehrere Männer daraufhin auf zwei der Geschädigten gemeinschaftlich eingeschlagen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Hintergründe der Tat, sowie die Identifizierung von tatverdächtigen Personen sind Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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