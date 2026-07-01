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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere kuriose Unfälle im Stadtgebiet

Mainz (ots)

Am Dienstag ereigneten sich - wie nahezu täglich - mehrere Verkehrsunfälle im Mainzer Stadtgebiet. Drei davon verliefen jedoch auf besonders kuriose Weise. Gegen 15:30 Uhr hielt eine Fahrschülerin mit dem Fahrschulfahrzeug an einer roten Ampel in der Koblenzer Straße. Beim Anfahren würgte sie den Motor ab, woraufhin die hinter ihr fahrende Fahrzeugführerin auf das stehende Fahrschulauto auffuhr. Die Fahrschülerin erlitt hierbei Kopf- und Nackenschmerzen.

An der Kreuzung Emy-Roeder-Straße / Elisabeth-Selbert-Straße querte ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht die für ihn grün zeigende Ampel im Rahmen einer Einsatzfahrt. Dabei kam es zur Kollision mit einem Taxi, das nach bisherigen Erkenntnissen mutmaßlich trotz Rotlichts in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben jedoch fahrbereit.

Gegen 22:30 Uhr meldete ein Passant einen Pkw, der entgegen der Einbahnstraßenregelung durch die Körnerstraße fuhr. Nach Angaben des Passanten habe er den Fahrer durch Winken auf den Verkehrsverstoß aufmerksam machen wollen. Dieser sei jedoch weitergefahren und habe den Passanten dabei leicht am Arm touchiert. Der Pkw-Fahrer schilderte den Vorfall hingegen anders: Er gab an, der Passant habe gegen sein Fahrzeug geschlagen, weshalb er aus Angst seine Fahrt fortgesetzt habe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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