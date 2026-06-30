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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Tatverdächtige greifen Supermarktmitarbeiter an und flüchten

Mainz-Neustadt (ots)

Am Montagabend kam es gegen 20:00 Uhr in einem Supermarkt in der Hattenbergstraße in der Mainzer Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mitarbeiter verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen arbeitete der Geschädigte an einer Supermarktkasse, als zwei bislang unbekannte Männer die Filiale betraten und ihn ansprachen. Der Mitarbeiter trat daraufhin aus dem Kassenbereich hervor und wurde unmittelbar von den beiden Tatverdächtigen angegriffen.

Einer der Beschuldigten brachte den Geschädigten zu Boden und fixierte dessen Arme und Beine, während der zweite mehrfach auf ihn einschlug und eintrat. Erst durch das Eingreifen mehrerer anwesender Personen konnte die Auseinandersetzung beendet werden.

Der verletzte Mitarbeiter brachte sich anschließend hinter einer Kasse in Sicherheit und hielt eine Glasflasche zur Abwehr weiterer Angriffe vor sich. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten daraufhin aus dem Supermarkt und entfernten sich mit einem Fahrzeug vom Tatort.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Ob zwischen den Tatverdächtigen und dem Geschädigten eine persönliche Beziehung besteht oder der Angriff einen anderen Hintergrund hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Telefonnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können zudem per E-Mail an pimainz2@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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