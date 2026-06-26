Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrollen im Mainzer Stadtgebiet

Mainz (ots)

Kräfte der Bereitschaftspolizei führten am Donnerstagvormittag zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr mehrere Verkehrskontrollen im Mainzer Stadtgebiet durch.

Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 39 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte verschiedene Verstöße fest.

So wurden sieben Verkehrsteilnehmende wegen eines Gurtverstoßes und zwei weitere wegen der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt beanstandet. Zudem wurde ein Fahrzeugführer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis angetroffen.

Besonders auffällig war ein Verkehrsteilnehmer, der mit knapp 100 km/h statt der erlaubten 70 km/h unterwegs war.

Regelmäßige Kontrollen sollen dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Unfallrisiken zu minimieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell