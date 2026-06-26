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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus

Mainz (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 16:30 Uhr auf der Rheinstraße in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Pkw die Rheinstraße in Fahrtrichtung Rathaus auf dem rechten Fahrstreifen. Zeitgleich war ein Linienbus auf der Busspur ebenfalls in Richtung Rathaus unterwegs. Als der Pkw-Fahrer nach rechts in die Bauerngasse abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Linienbus.

Durch den Zusammenstoß wurden vier Fahrgäste des Linienbusses leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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