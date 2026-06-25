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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung in Supermarkt in der Mainzer Neustadt

Mainz-Neustadt (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08:50 Uhr, kam es in einem Supermarkt im Kaiser-Wilhelm-Ring in der Mainzer Neustadt zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Mitarbeiterin.

Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 39-jährige Kundin ihre Einkäufe an einer Selbstbedienungskasse mit Bargeld bezahlen. Eine Mitarbeiterin des Marktes wies die Frau darauf hin, dass an den SB-Kassen ausschließlich Kartenzahlung möglich sei. Daraufhin verließ die 39-Jährige zunächst das Geschäft.

Kurze Zeit später kehrte die Frau zurück und begab sich erneut zu den Selbstbedienungskassen. Als die Mitarbeiterin sie nochmals auf die geltenden Zahlungsmodalitäten ansprach, reagierte die 39-Jährige aggressiv. Sie schlug der Mitarbeiterin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und stieß sie anschließend zu Boden.

Die Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Gegen die 39-jährige Beschuldigte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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