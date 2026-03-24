Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dohren - Pkw gerät während der Fahrt in Brand

Dohren (ots)

Am Montag, den 23.03.2026, gegen 21:36 Uhr, geriet auf der Herzlaker Straße in Dohren ein Pkw während der Fahrt in Brand.

Der Fahrer eines Opel Astra bemerkte während der Fahrt plötzlich Rauch aus dem Motorraum. Kurz darauf schlugen Flammen im Bereich zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe aus. Der 65-Jährige hielt das Fahrzeug umgehend an und konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus und erlitt einen Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zudem entstand ein leichter Schaden an der Fahrbahndecke.

Die Freiwillige Feuerwehr Herzlake war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein.

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