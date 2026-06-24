Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub mit Schreckschusswaffe in der Mainzer Oberstadt - Zeugen gesucht

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Dienstagabend, 23.06.2026 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Raub unter Einsatz einer Schreckschusswaffe.

Der 23-jähriger Mann joggte die Friedrich-Naumann-Straße in der Mainzer-Oberstadt entlang, als auf Höhe des dortigen Kindergartens ein dunkelgrauer VW Passat anhielt. Ein bislang unbekannter Täter stieg aus der Beifahrertüre des Fahrzeuges aus und gab mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe ab. Dabei wurden Pfefferspraygeschosse freigesetzt, von denen eines den 23-Jährigen im Halsbereich traf.

Der Geschädigte erlitt hierdurch oberflächige Verletzungen. Im Zuge des Vorfalls ließ er seine mitgeführte Bauchtasche fallen und flüchtete. Währenddessen konnte er beobachten, wie der Täter die Bauchtasche an sich nahm, wieder in das Fahrzeug einstieg und anschließend in Richtung Hechtsheimer Straße davonfuhr.

Der 23-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Der Beifahrer kann laut Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180cm groß, 20-25 Jahre alt, pummelige Statur, Gucci Kappe, dunkles T-Shirt, Jeans.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Raub aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, zum Täter oder zu dem verwendeten Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 06131/65-33999 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell