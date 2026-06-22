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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Mainz (ots)

Die am 18.06.2026 ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung nach einem 12-jährigen Jungen aus dem Stadtgebiet Mainz wird zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien werden gebeten das Bild und die personenbezogenen Daten der Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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