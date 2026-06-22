Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Mainz (ots)

Die am 18.06.2026 ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung nach einem 12-jährigen Jungen aus dem Stadtgebiet Mainz wird zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien werden gebeten das Bild und die personenbezogenen Daten der Person zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell