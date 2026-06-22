POL-PPMZ: Rücknahme der Vermisstenfahndung
Mainz (ots)
Die am 18.06.2026 ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung nach einem 12-jährigen Jungen aus dem Stadtgebiet Mainz wird zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.
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