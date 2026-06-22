Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: TikToker lädt Pistole neben Polizeistreife durch

Mainz (ots)

Das Polizeipräsidium Mainz erlangte bereits am Donnerstag Kenntnis von einem auf TikTok veröffentlichten Video. Darin ist ein Fahrzeugführer zu sehen, der verkehrsbedingt neben einem Streifenwagen der Mainzer Polizei anhält. Währenddessen nimmt der Fahrer eine Pistole zur Hand, lädt diese scheinbar durch und legt sie anschließend wieder weg. Am Sonntag konnten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 das betreffende Fahrzeug in der Mainzer Innenstadt feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde auch die im Video verwendete Pistole im Fahrzeug aufgefunden. Wie sich herausstellte, handelte es sich glücklicherweise um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole. Im Rahmen der weiteren Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass dieses aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben war. Die Kennzeichen wurden daraufhin vor Ort entfernt und beschlagnahmt. Das Fahrzeug musste anschließend auf Veranlassung des Fahrers abgeschleppt werden. Gegen den 20-jährigen Wiesbadener wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell