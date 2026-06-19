Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ausweichmanöver wegen geöffneter Autotür: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Mainz-Gonsenheim leicht verletzt

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 17:20 Uhr in der Maler-Becker-Straße in Mainz-Gonsenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte eine Autofahrerin ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Maler-Becker-Straße und stieg anschließend aus. Als sie die hintere linke Fahrzeugtür öffnete, näherte sich zeitgleich ein Fahrradfahrer auf der Straße.

Um eine Kollision mit der bereits geöffneten Fahrzeugtür zu vermeiden, leitete der Fahrradfahrer ein Ausweichmanöver ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn.

Durch den Sturz erlitt der Mann leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung und Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell