Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 2. Pressemitteilung Einsatz "Am Sonnigen Hang"

Mainz (ots)

Derzeit liegen Hinweise vor, dass sich eine Frau gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten in der Wohnung befindet. Ob sie die Wohnung freiwillig verlassen kann, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Maßnahmen. Aufgrund der unklaren Gefährdungslage sind weiterhin Spezialkräfte im Einsatz.

Nach wie vor besteht keine Gefahr für Außenstehende. Auch Verkehrseinschränkungen betreffen lediglich die o.g. Straße.

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