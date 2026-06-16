Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Werkzeug von Ladefläche eines Pritschenwagens gestohlen - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 12. Juni, und Sonntag, 15. Juni, kam es im Heiligkreuzweg in Mainz-Weisenau zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug.

Der Geschädigte hatte seinen Pritschenwagen am 12. Juni im Heiligkreuzweg abgestellt. Auf der Ladefläche befand sich Werkzeug im hohen dreistelligen Eurobereich, das mit einem Netz zur Ladungssicherung abgedeckt war.

Bislang unbekannte Täter entwendeten das Werkzeug von der Ladefläche des Fahrzeugs. Der genaue Tatzeitpunkt innerhalb des genannten Zeitraums ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

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