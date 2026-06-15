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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nachtrag zum Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich An der Krimm/Erzbergerstraße/K18/Obere Kreuzstraße

Mainz (ots)

Die Unfallaufnahme vor Ort wurde in den frühen Morgenstunden abgeschlossen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen (15:00 Uhr) besteht der Verdacht, dass der 39-jährige Unfallverursacher sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen; das Ergebnis steht derzeit noch aus.

Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt elf Personen verletzt, darunter drei Kinder.

Der 39-Jährige Fahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. In seinem Fahrzeug befanden sich zudem zwei weitere Personen, die schwer verletzt wurden und derzeit zur Behandlung in umliegenden Krankenhäusern versorgt werden.

Schwer verletzt wurden die beiden Mitfahrer im Fahrzeug des Unfallverursachers. Alle übrigen beteiligten Personen, einschließlich der Kinder, erlitten leichte Verletzungen.

Der Mann wurde zwischenzeitlich aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Weitere Auskünfte insbesondere zur Unfallursache können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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