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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannte beschädigen Grabstätte und stehlen Grabschmuck

Mainz (ots)

Seit etwa vier Wochen kommt es auf dem Waldfriedhof in Mainz-Mombach wiederholt zu Beschädigungen an einer Grabstätte sowie zum Diebstahl von Grabschmuck.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Teile des Grabes mit Wachs verunreinigt. Darüber hinaus entwendeten bislang unbekannte Täter Kerzen und weiteren Grabschmuck.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeuginnen und Zeugen, die in den vergangenen vier Wochen verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich des Waldfriedhofs gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail an pimainz2@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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