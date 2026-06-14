Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen

Mainz (ots)

Am 14.06.2026 gegen 19:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich An der Krimm/Erzbergerstraße/K18/Obere Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall mit nach derzeitigem Erkenntnisstand vier beteiligten Fahrzeugen. Im Rahmen des Verkehrsunfalles wurden nach aktuellen Erkenntnissen sechs Personen verletzt. Die Polizei Mainz ist mit starken Kräften vor Ort um eine umfangreiche Unfallaufnahme unter Beteiligung eines Sachverständigen zu gewährleisten. Der 39-jährige Unfallverursacher wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge der Unfallaufnahme erfolgt die Vollsperrung des Kreuzungsbereichs An der Krimm/Erzbergerstraße/K18/Obere Kreuzstraße. Die Sperrmaßnahmen dauern derzeit noch an. Weitere Auskünfte können zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht erteilt werden.

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