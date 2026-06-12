Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchte gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines Ladendetektivs

Mainz (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 17:30 Uhr in einem Ladengeschäft in der Schusterstraße (Mainzer Altstadt) zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines Ladendetektivs.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielten sich drei Jugendliche in der Parfümabteilung des Geschäfts auf und bewegten sich dort auffällig durch die Gänge. Ein Ladendetektiv wurde auf das Verhalten aufmerksam und sprach die Jugendlichen beim Verlassen des Geschäfts an.

Als einer der Jugendlichen versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, hielt ihn der Ladendetektiv fest. Daraufhin zog ein weiterer Beteiligter ein Pfefferspray aus seiner Tasche und hielt gleichzeitig ein Messer in der Hand. Anschließend sprühte er mit dem Pfefferspray in Richtung des Ladendetektivs. Dieser wurde dabei jedoch nicht getroffen und blieb unverletzt.

Im Anschluss flüchteten die drei Jugendlichen zu Fuß in Richtung Flachsmarkt. Einer der Tatverdächtigen nutzte dabei einen E-Scooter.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Jugendlichen im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Ob es im Zusammenhang mit dem Vorfall zu einem Diebstahl gekommen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

männlich, schwarz gekleidet, schwarze Haare, schwarzer Oberlippen- und Kinnbart, ca. 170cm groß

2. Person:

männlich, dunkle lockige Haare, graue Daunenjacke, schwarze Tasche

3. Person:

männlich, kurze blonde Haare, mit einem E-Scooter geflüchtet

Die Polizeiinspektion Mainz 1 bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den beschriebenen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 06131/65-34150 zu melden. Hinweise werden auch per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

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