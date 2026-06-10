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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch und Einbruchsversuch in Nieder-Olm - Polizei sucht Zeugen

Nieder-Olm (ots)

Am Montag, 09.06.2026, kam es in der Straße "Im Kalkofen" in Nieder-Olm zu einem Wohnungseinbruch sowie einem Einbruchsversuch in zwei benachbarten Einfamilienhäusern.

Zwischen 11:00 Uhr und 13:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Die Bewohner hatten ihr Anwesen am Vormittag verlassen. Bei ihrer Rückkehr stellten sie Beschädigungen und Hebelspuren an der Haustür fest. Zudem stand die Terrassentür offen. Ob etwas entwendet ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im unmittelbaren Nachbaranwesen kam es zwischen 09:55 Uhr und 15:15 Uhr zu einem Einbruchsversuch. Unbekannte hebelten die äußere Zugangstür zu einem Wintergarten auf und versuchten anschließend, die Verbindungstür zum Wohnhaus zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei geht aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe von einem möglichen Zusammenhang der Taten aus. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Kriminalpolizei Mainz bittet Zeugen, die am Montag im Bereich "Im Kalkofen" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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