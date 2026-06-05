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Polizei Homberg

POL-HR: Batterien geraten in Brand

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.06.2026:

Schwalmstadt

Ereigniszeit: Freitag, 05.06.2026, 04:32 Uhr

Am Freitagmorgen kam es auf dem Gelände eine KFZ-Werkstatt in der Straße "An der Seilbach" in Schwalmstadt zu einem Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Brandherd in einem dort abgestellten Container. In diesem lagerten mehrere demontierte PKW-Hochvoltbatterien. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf ein angrenzendes Nachbargrundstück über und beschädigte dort den Dachstuhl eines Unterstandes. Die Feuerwehr lokalisierte die Brandherde zügig und konnte sie vollständig löschen.

Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt der Altbatterien brandursächlich gewesen sein. Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt liegen derzeit nicht vor.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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