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Polizei Homberg

POL-HR: Dieseldiebstahl aus Baumaschine

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.06.2026:

Neuental

Tatzeit: Mittwoch, 03.06.2026, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 04.06.2026, 11:45 Uhr

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwochabend und Donnerstagmittag Dieselkraftstoff von zwei Baumaschinen an der K55 zwischen Dorheim und Neuenhain entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der verschlossene Tankdeckel mittels eines unbekannten Werkzeugs geöffnet. Anschließend entnahmen die Unbekannten aus zwei abgestellten Baggern insgesamt 500 Liter Diesel. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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