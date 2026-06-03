Polizei Homberg

POL-HR: Werkzeug aus Baucontainer entwendet - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.06.2026:

Neukirchen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Montag, 01.06.2026, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 02.06.2026, 07:00 Uhr, hochwertiges Werkzeug aus einem Baucontainer auf einer Baustelle in der Straße "Zum Roten Baum" in Neukirchen-Rückershausen. Die Baustelle befindet sich an einer Feldweggabelung nordwestlich des Friedhofs.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter auf das Baustellengelände und öffneten gewaltsam einen verschlossenen Baucontainer. Hierzu durchtrennten sie offenbar das angebrachte Schloss mit einem bislang unbekannten Werkzeug. Um an den Container zu gelangen, bewegten die Täter zuvor einen Radlader etwa ein bis zwei Meter nach vorne. Aus dem Baucontainer entwendeten sie mehrere hochwertige Arbeitsgeräte, darunter zwei Stampfer der Marke Weber, ein Trennschneider der Marke Stihl, ein Steckschlüsselsatz sowie weiteres Werkzeug und Bauzubehör. Der Wert des Diebesguts wird auf einen Betrag im oberen vierstelligen Bereich geschätzt. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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