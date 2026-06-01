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Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte stehlen Geldbörse aus geparktem Pkw - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.06.2026:

Willingshausen

Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 21:00 Uhr und Sonntagmorgen, 03:55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fahrzeugscheibe Zugang zu einem geparkten blauen Opel Astra in der Kaiserstraße in Merzhausen, einem Ortsteil von Willingshausen und entwendeten eine Geldbörse.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter die Scheibe auf der Fahrerseite des Pkw ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Sie nahmen die Geldbörse mit mehreren Bankkarten sowie diversen Ausweispapieren an sich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kaiserstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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