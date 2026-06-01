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Polizei Homberg

POL-HR: E-Scooter vor Schnellrestaurant gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.06.2026:

Fritzlar

Am Freitag, 29.05.2026, entwendeten unbekannte Täter zwischen 17:10 Uhr und 17:30 Uhr einen E-Scooter in der Alten Wildunger Straße in Fritzlar.

Der Besitzer hatte den schwarzen E-Scooter der Marke ZheJiang Kuantu (RC) im Bereich eines dortigen Schnellrestaurants abgestellt. Als er kurze Zeit später nach draußen zurückkehrte, stellte er fest, dass der Roller entwendet worden war.

An dem E-Scooter war zum Zeitpunkt des Diebstahls das Versicherungskennzeichen 976-LXE angebracht.

Der entstandene Schaden wird auf rund 350,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK´in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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