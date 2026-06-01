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Polizei Homberg

POL-HR: Heckscheibe von Pkw eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.06.2026:

Schwalmstadt

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag, 21:00 Uhr und Samstag, 08:40 Uhr, einen grauen Ford Kuga in der Mainzer Gasse in Schwalmstadt-Treysa.

Das Fahrzeug war auf einem Abstellplatz vor dem Wohnhaus geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter gewaltsam die Heckscheibe des Pkw ein. Aus dem Fahrzeug wurde nach aktuellem Stand nichts entwendet. Ob die Täter beabsichtigten, Gegenstände aus dem Fahrzeug zu stehlen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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