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Polizei Homberg

POL-HR: Kupferkessel aus Vorgarten entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.06.2026:

Neukirchen

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 09:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Kupferkessel aus einem Vorgarten im Kienbergweg in Neukirchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter das Grundstück und entwendeten den etwa einen Meter großen Kupferkessel. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden beziehungsweise der Wert des entwendeten Kessels wird auf rund 350,- Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 bei der Polizeistation Schwalmstadt zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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