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Polizei Homberg

POL-HR: GPS-Empfänger von Traktor gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.06.2026:

Gudensberg

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 16:00 Uhr, einen GPS-Empfänger von einem Traktor in der Deuter Straße in Gudensberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt zu einer unverschlossenen Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs. Dort demontierten sie den an einem Traktor angebrachten GPS-Empfänger und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000, - Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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