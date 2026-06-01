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Polizei Homberg

POL-HR: 25-Jähriger auf Kirmes verletzt - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.06.2026:

Edermünde

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:40 Uhr im Bereich einer Kirmesveranstaltung in Edermünde-Grifte zu einer Körperverletzung, bei der ein 25-jähriger Mann verletzt wurde.

Gegen 01:45 Uhr wurde eine Rettungswagenbesatzung im Rahmen eines anderen Einsatzes auf eine am Boden liegende Person aufmerksam. Der Mann wies eine Verletzung im Bereich des Kopfes auf und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Dort wurde unter anderem ein Nasenbeinbruch festgestellt.

Der 25-Jährige aus dem Main-Taunus-Kreis gab an, zuvor von einer Gruppe aus sechs bis sieben bislang unbekannten männlichen Personen angegriffen und geschlagen worden zu sein. Im Zusammenhang mit dem Vorfall sei es nach seinen Angaben zu einem Gerangel gekommen, in dessen Verlauf er gestürzt und mit dem Kopf gegen eine Autofelge gefallen sei.

Da der genaue Ablauf des Geschehens bislang noch unklar ist, bitten die Ermittler der Kriminalpolizei Homberg um Hinweise von Zeugen, die Beobachtungen im Bereich der Kirmes gemacht haben oder Angaben zu möglichen beteiligten Personen machen können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681-7740.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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