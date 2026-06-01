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Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Täter flüchten ohne Beute

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.06.2026:

Frielendorf

In der Nacht zu Sonntag versuchten bislang unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr in einen Lebensmittelmarkt in der Homberger Straße in Frielendorf einzudringen. Nachdem sie offenbar gestört wurden oder ihr Vorhaben aus bislang unbekannten Gründen abbrachen, ergriffen sie ohne Beute die Flucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einer Räumlichkeit des Marktes. Hierdurch wurde die Alarmanlage ausgelöst.

Nachdem der Alarm aufgelaufen war, begab sich ein Mitarbeiter des Marktes zum Objekt und stellte gegen 02:45 Uhr fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, in das Gebäude einzudringen.

Ob die Täter über die betroffene Räumlichkeit hinaus in weitere Bereiche des Marktes gelangen wollten oder ihnen ein weiteres Eindringen nicht gelang, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach aktuellem Stand wurden die dahinter befindlichen Büroräume nicht betreten; entwendet wurde nichts.

Es ist derzeit unklar, ob die Täter ihr weiteres Vorhaben aufgrund der ausgelösten Alarmanlage abbrachen oder ein weiteres Eindringen nicht möglich war. Die Ermittlungen hierzu werden bei der Kriminalpolizei Homberg geführt und dauern an.

Zeugen, die im genannten Zeitraum, insbesondere gegen 02:00 Uhr - verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Homberger Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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