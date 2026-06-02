Polizei Homberg

POL-HR: Kellerbrand an der Idemühle mutmaßlich durch technischen Defekt verursacht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.06.2026:

Schwarzenborn

Am gestrigen Mittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus im Sandweg, im Bereich der sogenannten Idemühle, alarmiert. Die Leitstelle Hersfeld Rotenburg setzte die Einsatzkräfte um 12:04 Uhr über den Brand in Kenntnis.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Hauseigentümerin nach ihrer Rückkehr vom Einkaufen eine Rauchentwicklung im Kellerbereich bemerkt. Als sie die Kellertür öffnete, stellte sie fest, dass dort offenbar etwas kokelte beziehungsweise schmorte. Daraufhin verständigte sie umgehend die Feuerwehr über den Notruf.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten gemeinsam mit einem Techniker eines Stromversorgers fest, dass ein an der Kellerwand befindlicher Stromkasten stark verschmort war. Die Feuerwehr brachte die Lage schnell unter Kontrolle und kühlte den betroffenen Bereich herunter.

Nach ersten Feststellungen vor Ort sowie aus kriminalpolizeilicher Sicht spricht derzeit vieles für einen technischen Defekt als Brandursache. Möglicherweise hatten Kabel im Stromkasten infolge eines Kurzschlusses zu schmoren begonnen.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an und werden von der Kriminalpolizei in Homberg geführt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren bis oberen vierstelligen Betrag geschätzt.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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