Polizei Homberg

POL-HR: Streit um Motorroller eskaliert - Anwohner verletzt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.06.2026:

Melsungen

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen (31.05.2026) gegen 02:30 Uhr in der Rosenstraße in Melsungen. Ein bislang unbekannter Täter verletzte einen Anwohner nach einer Auseinadersetzung im Zusammenhang mit einem Motorroller und flüchtete anschließend.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein bislang unbekannter Fahrer bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag über einen Zeitraum von rund zwei Stunden mit einem laut aufheulenden Motorroller durch die Innenstadt von Melsungen unterwegs und verursachte hierbei erheblichen Lärm.

Gegen 02:30 Uhr stellte der Fahrer den Roller in der Rosenstraße ab, nachdem dieser offenbar nicht mehr fahrbereit war. Beim Versuch, das Fahrzeug erneut zu starten, wurde ein Anwohner auf die Situation aufmerksam und stellte den Mann zur Rede. Dabei bemerkte er, dass an dem schwarzen Roller offenbar kein Kennzeichen angebracht war. Um eine mögliche Weiterfahrt zu verhindern und die Polizei zu verständigen, zog der Anwohner den Zündschlüssel aus dem Schloss.

Nach aktuellen Erkenntnissen schlug der unbekannte Täter den Mann daraufhin unvermittelt mit seinem Helm ins Gesicht. Der Geschädigte wurde hierbei im Gesichts- und Kopfbereich vererletzt. Als dieser laut um Hilfe rief, flüchtete der Täter zunächst zu Fuß in unbekannte Richtung.

Etwa 30 Minuten später kehrte der Mann zurück und schob den liegen gebliebenen Motorroller in Richtung Fritzlarer Straße davon.

Eine Anwohnerin wurde durch die Hilferufe auf das Geschehen aufmerksam und konnte Teile des Tatbablaufs beobachten.

Die Polizei wurde erst nachträglich über den Vorfall infomiert, nachdem sich der Geschädigte im Nachgang an die Tat bei der Polizei meldete und Anzeige erstattete.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, sprach akzentfreies Deutsch, trug eine helle Jacke.

Bei seinem mitgeführten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Motorroller ohne Kennzeichen, vermutlich mit einem Hubraum von 50 Kubikzentimetern, handeln.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, dem Täter oder dem beschriebenen Roller geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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